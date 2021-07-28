2021年1月，北市萬華分局押回涉嫌在萬華區水門押人逼簽本票等8名黑衣人，豈料其中2人竟然在太歲頭上動土，趁警員不注意，拿硬幣在拘留室的牆上寫下大大「明仁」2字，底下還留有簽名，囂張行徑讓他們最後暴力討債不起訴，反因毀損罪遭起訴。

根據警方調查，18歲蔡姓和23歲鄭姓男子，今（2021）年1月22日深夜，因為懷疑楊姓男子介紹當車手的朋友黑吃黑，於是將楊男載往水門外，逼迫楊男替朋友頂下120萬元債務，並簽下3張各40萬元的本票。

警方獲報，很快於隔日將蔡、鄭等8人逮補歸案，查扣球棒及本票等證物，可蔡男、鄭男人在拘留室仍惡性不改，趁警員不注意，用口袋硬幣於牆上刻下超大「明仁」2字，而且還各自於下方簽名，全程都被監視紀錄器拍下。

警方發現後，除了將8人依暴力討債送辦外，亂塗鴉的2人也依照毀損警局一併送辦，不過他們強調自己刻下的是朋友名字，對於明仁2字則含糊帶過，純粹好玩才這樣做，但「明仁」2字是否影射竹聯幫明仁會，明仁會成員是否涉案，警方還有待進一步釐清。而檢方偵查後，雖然8人涉及暴力討債部分給予不起訴，可大膽毀損警局牆壁的蔡男、鄭男仍依法起訴。