國民黨主席選舉因疫情延後出現任期疑義，黨主席江啟臣今天鄭重表示，選務中立是推動黨職選舉的基本立場，個人職務的去留，從來不是他優先的考量，制度的運作及黨務推動，才是大家守護及努力的目標，他不但會尊重選務單位的考量，更會尊重中常會的決議，並將在登記後正式請假。

因疫情警戒降為二級，國民黨中常會今天重啟黨主席與黨代表選舉討論，相關選舉時程預料將拍板定案。不過，中常委沈智慧日前質疑主席任期問題，要求江啟臣在8月20日屆滿後不得延任，主張由中常會互推一人為代理黨主席，國民黨經行文內政部詢問法源依據，未料遭打槍。

江啟臣下午在中常會發表談話時表示，根據國民黨送給內政部的備查資料，本屆主席與中常委的任期都即將在8月18日屆滿。依據5月26日的中常會決議，將會在今天提出黨務選舉時程草案，交由中常會討論本黨接續的選舉時程。

江啟臣重申，「選務中立」是推動黨職選舉的基本立場，對於接下來的黨職選舉時程，他不但會充分尊重選務單位的考量，更會尊重中常會的決議，儘速進行黨務選舉時程，並且在登記為主席候選人後，正式請假，讓黨內民主制度回歸良性的競爭，依照選舉結果，確立黨內分工合作的角色，一同為國民黨打拚。

江啟臣回顧這一年來掌舵黨中央的事蹟，去年3月在黨員的支持下，讓他有機會可以接續前主席吳敦義未完的任期，能夠為黨承擔，是他的榮譽跟使命。這一年多的時間，面對執政黨的蠻橫、其他在野黨的競爭，走過罷免、補選，經歷反萊豬的抗爭及公投的推動，在財源短缺、資源匱乏的狀況下，靠著所有黨務同仁的努力，從敗選的紊亂中，逐漸站穩腳步。

江啟臣說，接下來的每一步，都關係到國民黨的長遠發展，以及接下來12月18日公投、2022大選的布局，期望今天的中常會能夠積極思考，主席與常委任期屆滿後，在全體黨員選任出新任主席前，這段時間的黨務運作、資源籌措、對外議題攻防等，黨務工作的分工，才能夠真的不辜負黨員及支持者的期待。