據TrendForce集邦諮詢研究顯示，2021年中國與歐洲電信設備商仍佔據全球逾70％市占率，前三大業者分別為中國華為30％、瑞典愛立信23％、芬蘭諾基亞20％。華為市占仍稱霸全球的主因是憑藉其價格的優勢，以及中國龐大內需市場的支撐。

TrendForce指出，值得一提的是，三星因價格較低且商轉有成，成為推升其今年市占至12.5％、全球排名第四的關鍵，不僅向韓國三大運營商提供基地台建置，同時與美國運營商AT&T、Sprint、Verizon合作，更與日本運營商NTT DoCoMo簽署基地台供應協定。

此外，日本NEC亦首次接獲海外5G基地台訂單，與英國運營商Vodafone合作。而日本Fujitsu亦為英國政府潛在5G設備替代供應商。

TrendForce表示，遠距辦公與教學刺激網路流量負載率大幅提升，全球整體網路平均流量在防疫期間上升逾40％，而5G具備高流量、低延遲傳輸特性正符合現下市場需求。

另外，伴隨各國5G商用需求提升，根據全球行動通訊供應商協會（GSA）公告，目前已發佈逾800款適用於消費與企業的5G產品，以支援更加高速便捷的連網服務與多元應用，上述皆成為推升5G基地台需求量的增加。

根據TrendForce研究資料指出，截至2020年底，中國5G網路使用者已逾1.6億個，約占全球5G用戶總數89％。至2021年7月，中國三大運營商中國移動、中國聯通、中國電信已于中國建設91.6萬個5G基地台，合計占全球70％，足以顯現中國市場可觀程度，也成為支撐華為移動通訊基地台近兩年市占表現的關鍵。