雲林縣蒜頭價格平穩，天熱吃蒜開胃增加免疫力熱銷。（張朝欣攝）

疫情期間加上天氣炎熱，可增加免疫力與開胃的蒜頭最近銷量明顯成長，雲林縣蒜頭攤商28日分析今年5月蒜頭貨源充足，傳統市場蒜頭每台斤不到100元，但受6月梅雨影響蒜農惜售等因素，最近蒜價小漲至120元，不過許多消費者認為與去年相比便宜許多，所以買氣相當不錯。

國內蒜頭價格去年9月創下每台斤300元天價，今年初因進口蒜頭陸續通關，價格降至每台斤150元，3、4月本土蒜頭陸續採收貨源充足，5月再降至每台斤100元左右，不過因部分蒜農觀望惜售、國際蒜價高進口蒜頭減緩等因素，全台蒜頭供貨量變少，7月蒜頭小幅上漲至每台斤120元。

北港鎮蒜頭攤商表示，防疫3級警戒2個月期間購物人潮銳減，蒜頭買氣受影響，本月24、25日防疫降級前星期假日與27日降級後，人潮明顯增加買氣提升，主要是蒜頭可增加免疫力且可在熱天開胃，民眾都會買個1、2台斤回家慢慢吃。

1名家庭主婦說，蒜頭是夏天最好的開胃食材，5月中蒜頭最便宜，每台斤只要100元，賣相差的甚至80元就買得到，當時有買一些，經過防疫3級警戒2個多月，都吃得差不多了，28日來北港朝天宮參拜，看到蒜頭每台斤120元且品質相當好，便買了2台斤。

雲林縣政府農業處處長吳芳銘指出，去年9月蒜頭創下每台斤300元天價，縣府便隨時掌握蒜頭價格波動，這幾天西螺果菜市場的蒜頭批發價維持在每公斤170元左右，傳統市場零售價每台斤120元算是可接受的範圍，目前蒜頭價格相對平穩，估計若正式解封餐飲業需求量變大，才有可能出現波動。