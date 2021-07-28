「舉重女神」郭婞淳27日在東京奧運女子59公斤級勇奪金牌，完成「金滿貫」也是台灣在本屆東京奧運首金，好消息令台灣民眾熱血沸騰，而郭婞淳摘金後，也沒忘記感謝贊助商，繼發文謝過運動品牌後，稍早又提到車子贊助商，大批網友卻歪樓，直呼被女神的笑容電暈。

影片中，郭婞淳拿著金牌、露出燦爛笑容，表示：「很開心能為台灣拿下一塊金牌，感謝所有支持我的人，謝謝你們的支持和鼓勵，我做到了！」最後不忘提及車子贊助商，表示這兩年經常在機場或是車站的廣告上看到自己，讓她非常期待奧運的來臨。

雖然因為疫情奧運延後了一年，造成選手在訓練週期上的變化，但贊助商第一時間仍和她繼續合作，讓她在備戰上更無後顧之憂，勇敢追求夢想。

郭婞淳一PO出影片，立刻吸引不少粉絲留言「根本沒聽見說什麼，都在看女神的笑容啊」、「恭喜神力女超人！謝謝支持培育運動員的企業與單位」、「好美喔婞淳」、「女神好美」，更有人笑稱：「昨天感謝UA可以馬上支持，今天這個可能需要一點時間」，重點瞬間歪樓。