四年一度的奧林匹克運動會世界上最大的綜合性體育賽式，吸引全球的人目光，就算平時沒有特別關注體育競賽，多數人在奧運舉辦期間也會當起「一日球迷」，替支持自己國家的選手，為他們加油喝采。然而，一日球迷卻激起某群人的負面觀感，網友指出，當一日球迷替選手加油並沒有不好，「這NG行為」才令人相當反感。

最近東京奧運正夯，已經陸續有國手替台灣創下佳績，也有人持續奮戰中。一位網友在PTT上坦承，自己就是一日球迷，平常沒有在追選手動態，只有到大比賽才會看直播幫忙加油。

該網友認為，運動項目那麼多，「平常哪來那麼多時間看」，而奧運就是很好的時機讓大家熱衷，認為大部份人並不是在蹭熱度、沾光，只是單純加油而已。並指出，「一日球迷到底有啥不好的，比沒球迷更好吧？」

不少網友認同說，「我也一日迷啊，完全不覺得不好」、「跟大家一起感受比賽的樂趣，沒什麼不好啊」。網友指出重點，並不是認為一日球迷不好，反而是怕那些覺得自已為很懂的人。「一日球迷沒關係，不懂裝懂才討厭」、「一日又想裝懂被打臉就別討拍」、「不好的是不瞭解就亂噴」、「安靜默默看支持就好，別不懂裝懂」、「沒什麼不好，但別太膨脹，半瓶水很難看」、「三不五時就有一日球迷質疑裁判或規則的」、「搞錯選手的領域真的蠻可笑的」。