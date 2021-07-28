國內疫情近期有所趨緩，但每天仍有確診傳出，外界多認為，過去因為「防疫成功」而聲勢大好的民進黨政府，因黨籍立委召開國籍機師協調「3+11」政策，造成疫情破口，行政院長蘇貞昌需扛起責任下台。對此，美麗島電子報董事長吳子嘉直言，蔡英文要換掉蘇貞昌，有一個可能性是蔡總統民調跌破4成，但即使這樣，蘇貞昌也會賴皮不走。

美麗島電子報董事長 吳子嘉。(圖/本報資料照)

吳子嘉28日接受資深媒體人黃暐瀚廣播節目《POP Radio聯播網》專訪，吳子嘉在節目預測，即便今年年底的公投全部通過，民進黨一敗塗地，蘇貞昌也不會輕易請辭，肯定會繼續幹到2022，縣市長選舉大敗才肯辭。

對此，黃暐瀚問吳子嘉，若蘇貞昌拒不下台，等於是埋下2022九合一地方縣市長選舉慘敗的前因，那蔡英文總統兼黨主席難道沒有想預防失敗的情況發生嗎？吳子嘉說，蔡總統的幕僚告訴她說，等到明年選舉，民眾的記憶就忘了。黃追問，所以蔡總統未必會面對慘敗的情況？吳子嘉說，「他們」不相信。

黃暐瀚也好奇問吳子嘉，「所以蔡總統不會主動換蘇貞昌、即使蔡總統內心想換掉他？」吳子嘉說，就他認知，蔡總統不會主動換掉蘇貞昌，因為她是很溫和的人。黃再問，除非蘇自提辭呈才會離開嗎？吳子嘉說，這種情況不會發生在今年底和明年，除非蔡英文的支持度掉到3-4成多，但即便如此，吳子嘉強調，蘇貞昌還是會賴皮不走。

但吳子嘉也說，蘇貞昌賴著不走，也有個好處，就是他會成為無能的在野黨，唯一的貴人和啦啦隊長，因為蘇貞昌一個人跟全天下為敵。