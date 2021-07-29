人民幣中間價調貶13點 續創3個月來新低 10:392021/07/29 工商 楊日興 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中國人民銀行29日公布，人民幣兌美元中間價29日報6.4942，較前一日調貶13點，持續創下逾3個月的新低。 人民幣中間價28日報6.4929，在岸人民幣官方收盤價報6.5035，夜盤收盤價報6.4905。 在岸人民幣29日早走強，升破6.49關口，一度升至6.4845，現報6.4862。離岸人民幣29日清晨一度升破6.48關口，高見6.4796，29日早在6.49上下震盪，現報6.4910。 熱天開胃又平價 今夏蒜頭熱賣 北歐 Polestar 極星電動車計畫年底前進軍八個新市場，亞洲多國都在名單中 #人民幣中間價 #調貶 #續創 #日報 #在岸人民幣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國際半導體產業協會：Q2全球矽晶圓出貨創新高 04:102021/07/29 財經要聞 Google創孵計畫正式啟動 3招力助台灣新創走向國際 11:472021/07/29 科技 《商情》運價續減 BDI指數連2跌 09:272021/07/29 財經 漁產可線上大宗採購，印尼漁業新創Aruna獲得3500萬美金投資 11:042021/07/29 科技 航運老三遭凶狠虐殺 他竟喊3字頭天價 網爆內幕不單純 05:062021/07/29 財經 租客愛住新房子 學區出租專用收益宅成金雞母 03:162021/07/29 寶島 1分鐘讀財經》「少年海神」重押長榮60億遭斷頭 證交所回應了 08:192021/07/29 財經 台塑捐3千萬人民幣 王文淵號召工總 賑災河南 04:102021/07/29 財經要聞 《類股》大陸出口稅挺住鋼價 中鋼底氣足攜兵喊攻 10:522021/07/29 財經 美國距升息尚遠 台股早盤反彈逾140點 09:192021/07/29 財經 《半導體》聯電法說釋利多 眾外資追捧 11:262021/07/29 財經 財經熱門新聞 1分鐘讀財經》「少年海神」重押長榮60億遭斷頭 證交所回應了 - 財經 陸吸入式新冠疫苗 獲《柳葉刀》認可 - 產業財經 - 旺報 聯電爆量拉半根漲停 外資喊出超狂目標價 鄉民竟給3個字 - 財經 航運老三遭凶狠虐殺 他竟喊3字頭天價 網爆內幕不單純 - 財經 改善帕金森氏病 台灣研究登國際期刊 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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