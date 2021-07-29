中國人民銀行29日公布，人民幣兌美元中間價29日報6.4942，較前一日調貶13點，持續創下逾3個月的新低。

人民幣中間價28日報6.4929，在岸人民幣官方收盤價報6.5035，夜盤收盤價報6.4905。

在岸人民幣29日早走強，升破6.49關口，一度升至6.4845，現報6.4862。離岸人民幣29日清晨一度升破6.48關口，高見6.4796，29日早在6.49上下震盪，現報6.4910。

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