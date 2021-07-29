「金曲歌后」紀曉君常透過臉書和歌迷分享生活點滴，敢說敢言的真性情，深受廣大粉絲喜愛，昨（28日）卻突然在臉書暴走，只見她氣憤表示：「人紅了，就說為什麼有了成就不回饋部落？」立刻引起粉絲議論。

紀曉君在臉書發文怒嗆：「人紅了，就說為什麼有了成就不回饋部落？」回憶起21年前奪下第11屆金曲獎最佳新人獎時，平時不理會她們族群的人，這時後都來蹭熱度爭她是哪一族，甚至還怒斥她歧視，不禁感嘆：「以前不來爭，紅了就來爭？是想毀謗誰，真是夠了」，更語帶無奈表示：「不要落井下石，就很感謝了」。

對此，網友紛紛回應：「這種人很多氣不完啊！做開心的自己」、「要不要回饋部落是自己決定，別人說的妳不要在意」、「這種類似鳥事，真的多到無可數」、「住海邊管事太多，也不想想自己夠不夠格」、「妳的努力和堅持，讓世界各國看見我們卑南族、知道卑南族，已經是很了不起的了，比回饋部落還更有價值更有意義」、「以前不看好的時候，一直說風涼話，得到好的成就！就說要回饋部落！真的很誇張」。

礙於疫情影響，紀曉君工作幾乎停擺，日前老公要求她別再唱歌並搬回台東，讓她忍不住怒嗆老公：「孩子還小，要跟我離婚免談啦！分居OK啦！煩死了」，不過隨後便刪文，也強調在臉書發文是在發洩情緒，不需要外人要來評論。