美國聯準會稍早發布決策聲明，將繼續討論何時縮減每月1200億美元的購債計畫，但並無承諾縮減的時間。決策聲明發布後，美元指數先升後貶，受此影響，今早台北外匯經紀公司新台幣匯價開盤就升破28元大關，以27.95元開出，升值5.5分。

據統計，過去一個月美元指數呈升值走勢，美元指數自聯準會在6月會議上轉趨鷹派立場以來，上漲約2.3%。而央行統計，截至7月28日止，今年以來美元指數升值了2.9%。

匯銀分析，後市仍要觀察Delta疫情變化，目前疫情仍然嚴峻，且中美關係緊張，惟陸、港股今天止跌回升。目前鄰近月底，出口商拋匯需求強烈，將適時給予台幣支撐。

中國人民銀行今早公布，人民幣兌美元中間價29日報6.4942，較前一日調貶13點，持續創下逾3個月的新低。

據央行統計，至7月28日止，今年以來新台幣兌美元升值1.8%，而人民幣兌美元則升值0.56%。