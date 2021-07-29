嘉義市公布15743案例足跡到過全聯博愛店。（嘉義市政府提供）

新冠肺炎疫情嘉義市連續49天「嘉玲」，全台疫情警戒降級為二級後，29日卻新增1例確診案例15743，是無症狀的30多歲男性，因要做胃鏡檢查到醫院快篩為陽性，再核酸檢驗（PCR）為陽性，7月25日、27日曾到全聯博愛店，目前感染源不明。

案15743是在鄰近鄉鎮上班，今天工廠已關閉並進行清消，該管轄縣市政府也緊急匡列可能接觸的員工、家屬等對象逾50人居家隔離，不排除有人也篩檢出陽性，篩檢結果由中央流行疫情指揮中心釐清中。

嘉義市流行疫情指揮中心指揮官黃敏惠表示，中央流行疫情指揮中心今天公布，嘉義市新增1例新冠肺炎確診個案15743，是30多歲男性，沒有症狀，是因有胃潰瘍病史需定期追蹤，在做胃鏡檢查之前於7月28日到醫院做抗原快篩為陽性，再以核酸檢驗確認為陽性，已收治本市專責病房。

黃敏惠表示，案15743居住於嘉義市，市府衛生局接獲通報後，立即進行疫情調查，並緊急匡列3名相關接觸者，將居家隔離至8月12日，目前PCR檢測為陰性，而案15743的公共場所足跡是7月25日、7月27日前往全聯博愛店，全程均佩戴口罩。

市府表示，針對此案以中央建置的「疫調輔助平台」確認個案足跡單純，平日自駕交通工具到外縣市通勤上班，個案早餐多於外縣市公司附近購買，中餐為公司代購，晚餐為購買後拿回家食用，並未在外飲食，且外出均全程佩戴口罩。

市府表示，市府環保局已針對上述公共場域足跡擴大消毒，為釐清感染源，已啟動區域聯防機制，匡列相關人員採檢，防堵疫情。