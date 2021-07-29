新北市三重區聯合醫院近日出現，里長帶著大批長者前往醫院施打疫苗的狀況，外界質疑長者不會使用平台系統，里長是否會加重負擔。對此，新北市副市長劉和然表示，先前新北都是採用雙軌並進方式預約，呼籲中央資訊要明確，第二劑疫苗如何預約，是否採雙軌並進，如何銜接都要說清楚。

針對三重區聯合醫院昨湧現打疫苗的人潮，劉和然表示，市長早上已有說明，前往施打的都是50歲以上符合中央施打的對象，且都有使用健保卡，由於每個人的情況不同，新北除了有資訊系統外，也有請鄰里長協助服務，跟醫院了解確認，有部分民眾是當場造冊一並施打，這批施打對象本來就是要施打的族群，不會排擠其他的族群。

劉和然強調，新北絕對堅守3原則，絕不可以施打不符合規定的對象、施打需過健保卡、施打程序要完備，若其他區域出現類似狀況，絕對會前往了解，依照權責輕重處理，最重可以取消醫療院所的施打資格。

另外，針對鄰里長是否會造冊協助；劉和然說，之前長者在新北打第一劑是雙軌並進，第二劑後由中央接手用平台預約，這部分會跟中央溝通，是不是要麻煩鄰里長，這部分新北該去麻煩就會去麻煩，但中央資訊要明確，是否採雙軌進行，如何銜接都要說清楚，才不會造成問題。

劉和然也說，中央對對疫苗進口要清楚掌握，如果不能事前告訴國人，國人可以理解，但階段有好幾批的民眾在等待，中央對疫苗進口、期程規畫要瞭然於胸，許多民眾在預約平台上也產生誤會，意願登記只是意願調查，但許多沒收到簡訊的人也能預約，這部分中央要妥善處理。