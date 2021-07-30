梁文傑爆打2劑疫苗「不給議員助理造冊」 蔡炳坤：沒理由助理不能打

台北市長柯文哲28日表示，民進黨那些說要支持國產疫苗的，應都打完疫苗了吧，甚至有些人都已跑去美國打完2劑，還敢回台灣叫別人打正在實驗中的疫苗。其中民進黨北市議員梁文傑，被視為就是柯所言「打完疫苗」者，他也在臉書稱不讓助理參加議會疫苗專案並說明理由。但聽完梁文傑說法，羅智強辦公室主任楊植斗痛批，典型的「別人的孩子死不完」，這種鬼話，竟還有一票人傻傻的聽，台灣價值太滿，自己不敢領教。

梁文傑29日坦言，自己已打完2劑，第1劑是在5月初疫情尚未爆發、也沒什麼人要打時，他響應政府號召自費施打，他當時還問了好幾個人、都沒人要去打，70天後就接種第2劑；針對自己打了2劑疫苗、卻叫助理不要參加議會疫苗專案，另外是否也會叫助理打高端疫苗？梁說，凡是能夠先的人都會想先打到，但他認為這2、3個月內，議員跟助理的工作內容沒什麼特殊危險性，就不用跟別人插隊。

對於梁文傑的說法，楊植斗也隨即在臉書發文表示，前陣子，梁文傑在政論節目上說，如果不是民進黨找台積電出來，永齡基金會根本買不到疫苗，結果被嗆爆，大家應該有點印象。

而市議會通知「公費助理可以造冊打疫苗」時，這位梁大議員跳出來說：「我們辦公室不參加！」看似大義凜然，實則鼠肚雞腸。

議員或議員助理該不該先打疫苗？楊植斗稱，自己沒有意見，但身為一個老闆，絕不要輕易的幫員工代言。為什麼梁文傑辦公室不參加造冊？原來梁大議員早就打了疫苗，站著說話不腰疼，便要自己的員工也放棄打疫苗的權利，好人自己當，壞事助理扛。

楊植斗直言，綠營的人特別奇怪，蔡丁貴在美國打完疫苗，卻要大家打高端愛台灣；梁文傑打完疫苗，卻自作主張，不准員工參加造冊，典型的「別人的孩子死不完」，這種鬼話，竟還有一票人傻傻的聽，台灣價值太滿，自己不敢領教。楊植斗批，梁文傑這個慣老闆不尊重員工的權利，又怎能尊重他人？先學會當個人，再學當個好民代吧。