網路券商羅賓漢（Robinhood Markets Inc）周四首日掛牌股價暴跌8.37%，收在每股34.82美元。許多透過羅賓漢的熱門交易平台加入年初「迷因股」交易狂潮的投資人，對其股票的首次公開發行（IPO）並不捧場。

Dealogic自1995年以來的數據顯示，在99家上市時估值至少100億美元的美國上市公司中，只有16家股價在掛牌首日下跌。

羅賓漢平易近人的使用界面在年輕投資族群中大受歡迎，他們在居家防疫期間透過該平台進行加密貨幣和GameStop等迷因股交易。而網路鄉民在號召下狂掃迷因股並掀起「史詩級軋空行情」，更讓羅賓漢的知名度暴增。

截至6月底，羅賓漢交易平台的每月活躍用戶達到2130萬個，較去年12月底的1170萬大幅增加。

在IPO交易中，羅賓漢的估值為318億美元，超越嘉信理財集團（Charles Schwab Corp）等許多傳統的競爭對手。但羅賓漢表示，其IPO以每股38美元出售5500萬股，這表示首發價格落在該公司此前設定之介於38至42美元的目標區間底部。

因擔心估值泡沫化、監管機構整頓羅賓漢業務的風險，以及今年初爆發迷因股熱潮時，該公司實施交易限制所引發的不滿和質疑，部分投資人對這檔今年以來最受矚目的上市案縮手觀望。

羅賓漢並兌現其承諾，宣布將為其平台用戶保留20%～35%股份，這在IPO交易活動中並不尋常。

許多IPO案會成功，是因為將散戶投資人排除在外，如此一來，散戶將透過公開市場搶購股票，並引爆首日行情。羅賓漢讓許多散戶參與IPO，那麼其上市首日股價要大漲的可能性就會降低。喬治城大學金融學教授Reena Aggarwal並表示，市場認為機構投資人將持有較長的時間，而散戶投資人比較可能搶短。