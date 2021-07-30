封測廠華泰(2329)受惠接單暢旺及漲價效益帶動，2021年第二季稅後淨利以4.23億元改寫歷史第三高，每股盈餘（EPS）0.76元創近21年半高點。累計上半年稅後淨利6.44億元，較去年同期大幅轉盈、改寫同期新高，每股盈餘1.16元亦創同期次高。

在績優題材激勵下，華泰股價今（30）日開高後放量勁揚，10點17分後攻鎖漲停價27元，創2000年9月中以來20年10個月高點，領漲封測族群，截至10點45分仍有超過2.68萬張買單排隊。不過，三大法人昨日賣超達7066張，本周迄今轉為小幅賣超937張。

華泰董事會通過2021年上半年財報，合併營收79.37億元、年增11.13％。毛利率16.96％、營益率10.33％，雙創僅次於1996年的同期次高。使稅後淨利6.44億元，較去年同期虧損2.66億元大幅轉盈、改寫同期新高，每股盈餘1.16元、為僅次於1996年的同期次高。

以此推算，華泰第二季合併營收41.48億元，季增9.49％、年增18.53％，創近7季高點，毛利率19.97％、營益率13.17％雙創新高。帶動稅後淨利4.23億元，季增達92.42％、較去年同期大幅轉盈，改寫歷史第三高，每股盈餘0.76元則創近21年半高點。

華泰營運自去年下半年起逐步好轉，隨著記憶體景氣循環向上、NAND Flash需求回升，邏輯IC封測接單暢旺、車用晶片封測供需吃緊，追單效益發酵帶動打線產能接單暢旺，稼動率提升配合漲價效益挹注，使華泰今年以來營運表現顯著提升。

展望後市，華泰封測業務除持續深耕記憶體市場、投入CSP BGA開發及改善生產效率外，並與頎邦策略合作擴大開發5G應用、物聯網及車用電子相關系統級封裝（SiP）產品應用市場，預期策略結盟效益可望於下半年顯現，帶動業務動能轉強，有助營運成長。

電子製造業務方面，華泰將配合客戶及市場需求增加，持續規畫擴充固態硬碟（SSD）及伺服器產能，車載產品亦已取得認證，今年將陸續進入量產。同時，將積極布局軍事國防領域認證，並看好應用於建築物內設備的非消費型產品需求可望穩健成長。