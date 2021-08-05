耕興(6146)公布第2季財報，單季合併營收為10.4億元，合併毛利率由去年同期的46％提升至49％，營業淨利率34％，合併稅前淨利為3.41億元，歸屬於母公司稅後淨利為2.44億元，每股盈餘2.64元。累計今年上半年合併營收為20.5億元，合併毛利率49％，營業淨利率33％，合併稅前淨利為6.52億元，歸屬於母公司稅後淨利為4.95億元，每股盈餘5.35元，創歷年同期新高。

耕興指出，今年上半年毛利率與去年同期相比有顯著的提升，顯示前期迅速切入5G高階檢測設備的投資佈局已見成效。目前5G終端產品市場僅是緩步成長階段即可帶來顯而易見的毛利率提升，而真正的5G終端產品市場的爆發性成長階段將會在殺手級應用產品於穿戴式電子產品、智能家電、智慧車載、遠距醫療等領域百家爭鳴狀態下不斷發酵。耕興可供各類5G終端檢測的測試設備及場地遠遠凌駕同業數倍之多，是耕興每年不斷將獲利大量投入於擴增測試場地或檢測設備投資上面的成效。

耕興也公布7月營收，單月合併營收3.5億元，年增12.86％；累計前7月合併營收23.99億元，年增22.41％。