司法院發布《法院辦理審判中轉介修復式司法應行注意事項》，法院詢問被害人是否聲請轉介修復時，應特別注意被害人之情緒反應，慎選詢問時機、場合及方式，避免造成二度傷害。

由於刑事訴訟法第271條之4第1項規定：「法院於言詞辯論終結前，得將案件移付調解；或依被告及被害人之聲請，於聽取檢察官、代理人、辯護人及輔佐人之意見後，轉介適當機關、機構或團體進行修復。」為落實上開規定，司法院開會研議相關注意事項。

司法院邀集修復式司法領域之專家、學者及實務工作者共同研商相關議題，再依據會議討論、各界建議及法院意見，擬具注意事項，規範法院辦理審判中轉介修復式司法，應注意保持中立、尊重意願、保護隱私等基本原則。

另，法院詢問被害人是否聲請轉介修復時，應特別注意被害人之情緒反應，慎選詢問時機、場合及方式，避免造成二度傷害；法院為轉介修復決定前，應為一定之告知及評估，以取得當事人之知情同意，並妥適篩選過濾案件 。