陳德光也透露，陳念琴當初要來台灣學拳，他給女兒1周的時間考慮，自己的道路自己選擇。（摘自馬祖北竿藍眼淚粉絲團臉書直播）

2020東京奧運，來自馬祖的台灣「拳擊女神」陳念琴今（30）日對上印度選手博爾戈漢（Lovlina Borgohain），陳念琴在台上賣力揮拳，最後仍不幸落敗、止步8強，陳的父親陳德光表示，雖然很可惜落敗，但女兒進步很多，表現得很棒。

來自馬祖的台灣「拳擊女神」陳念琴2016年打入里約奧運16強，今年東京奧運再闖入女子沉量級（69公斤級）前8強，儘管對上印度選手博爾戈漢（Lovlina Borgohain）敗北，卻也創下個人奧運的最佳紀錄。

陳念琴的父親陳德光、母親黃梅香與鄉親們、北竿鄉長陳如嵐等一起在北竿鄉龍福山莊觀看轉播，同時替陳念琴打氣加油。

陳德光說，女兒進步很多，表現得非常好，當一個運動選手，勝敗常有，他也期許女兒繼續打下去，家人都會給予最大的支持，「女兒很棒了！」女兒仍然是馬祖的驕傲。

陳德光也透露，陳念琴當初要來台灣學拳，他給女兒1周的時間考慮，自己的道路自己選擇，但他也告訴女兒「去了台灣就不准放棄回馬祖！爸爸不會去接妳！」看到女兒的堅持與奮戰真得很感動。