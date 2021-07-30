華碩（2357）今股東會上，小股東關心華碩的轉投資亞旭連年虧損成為母公司華碩的負擔。華碩董事長施崇棠回應股東時表示，亞旭目前的客戶很不錯，有不少電信營運商，亞旭持續在轉型，轉型的過程難免辛苦。公司原預估今年亞旭就可以轉虧為盈，但受到新冠疫情影響，使獲利時程又向後遞延。施崇棠強調亞旭是重要的策略性投資。

亞旭電腦因轉型物聯網、車聯網及5G應用等新技術開發費用增加，截至今年第一季為止，累計虧損已達36.18億元，超過實收資本額48億元半數。亞旭的轉型是從過去聚焦網通及電子產品研發製造，到轉向整合IoT物聯網、車聯網應用跨向智慧家庭及智慧車站／交通等解決方案服務商。去年亞旭稅後損益擴至5.55億元，每股虧損1.16元。今年第一季在持續受到網通產品因缺料影響、出貨遞延，加上新專案時程亦延後，單季虧損再擴大至6.88億元。華碩亦因認列亞旭虧損，第一季業外獲利季減78％、僅達6.84億元。

華碩今天股東會上，小股東希望華碩能對亞旭採取積極的處置，但施崇棠的態度仍是力挺亞旭。施崇棠也表示，疫情證明數位化的不可逆趨勢，工作、生活都能因此更靈活、豐富有效率，未來在消費、商務都將有數位生態系。

此外，華碩今年2月宣布以新台幣15億元取得瑞傳30%股權，並評估一年後以100%瑞傳股權價值55億元為基礎，進一步取得15%股權，深化雙方合作關係，長期將規劃推動瑞傳重返資本市場。施崇棠今天股東會上表示，針對瑞傳的部分，華碩也成立事業群，將針對少量多樣和智慧製造及數位轉型提供解決方案。