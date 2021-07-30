大學指定科目考試今天進入最後一天，上午考的社會組歷史與地理，考生多認為題目難易適中，值得一提的是，地理科目有一題以圖形要求學生判讀流域面積，但因題目給的圖為較少見的「暈渲圖」，有考生認為地圖的界線不清楚、比較難判讀。

在台中市文華高中應試的顏姓、黃姓考生說，今年地理科目難易適中，有幾題都是歷屆考題出過的題型、過去曾經練習過。其中一題要計算流域面積，算是勉強與缺水相關，整體題目打破章節、考的是觀念應用。

地理科老師則說，這題計算曾文水庫面積的考題因題目提供的是「暈渲圖」，是第一次出現在大考中，且有些版本有提過、有些沒有，部分考生較不熟悉。

歷史科部分，考生認為題目難易度適中，沒有特別刁難的題型，考題中關於台灣史部分也沒有特別多，可說是有讀有分數。歷史科教師則說，今年歷史考題題目算是中規中矩、部刁鑽，只要有基本功力在，對考生來說不算難。特別的是，非選第二題考城市變革，此類題型符合108課綱命題特色。