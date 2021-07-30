林星慧（左起）、謝京穎、波波蓁、陳彥嘉在直播節目玩運動會單元。民視提供

大夥玩乒乓球遊戲。民視提供

藝人謝京穎跟波波蓁昨晚（29日）到陳彥嘉跟林星慧主持的鳳凰直播節目《大手牽小手》中挑戰任務，這次鬼靈精怪的主持人出難題，竟然把運動場上的運動器材搬進直播間，讓2位女生嘆為觀止。

謝京穎為了防疫，熱愛登山的她，已近3個月沒去爬山，所以很久沒有運動，最常動的就是雙手，練就一身好廚藝。波波蓁被問到居家運動都在做甚麼？她表示在家都在做健力跟舉重，也在現場秀出幾招展現力與美的好身形。

謝京穎和波波蓁在節目中共闖5關，一直呈現２比２平手狀態，讓線上粉絲直說真的很刺激，謝京穎笑說最後一關她就是豁出去了。專注在比賽當中，沒想到就贏了，只是今天起床全身腰酸背痛，一度在床上動彈不得，笑說自己體能因為居家防疫都退步不少，需要打掉重新鍛鍊。

平常有在健力跟舉重的波波蓁，昨晚展現漂亮的體態吸引粉絲的眼球，其中一段邊用呼拉圈邊甩手的項目，粉絲的第一視角，讓觀看人數瞬間暴增，還有許多粉絲留言說「今晚沒有中華隊看，就看這個」。

另一個遊戲是波波蓁的拿手遊戲，用捲尺把乒乓球滑進杯子裡，她透露這個遊戲的決勝關鍵就是憋氣，準度超高讓旁人嘆為觀主。主持人陳彥嘉說這個遊戲的發想，就是看到中華隊「小林同學」精采的準四強大賽，所以想到拿乒乓球來玩遊戲。