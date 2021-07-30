根據《財訊》報導，7月16日，小米執行長雷軍在微博上發出一篇《致小米同學們的公開信》，興奮宣布，「小米手機銷量超過了蘋果，首次晉升全球第二。」

根據《財訊》報導，小米才傳出捷報，卻傳出雷軍捐出6.16億股小米股票給兩家中國慈善機構，對小米持股降至10%。甚至早在3天前，7月13日，聯發科也公告子公司Gaintech，從7月5日到7月13日，賣光了手上持有的小米普通股股份，平均交易價格為26港元。

雖然沒等到雷軍報佳音後股價大漲，聯發科這一次出售小米持股獲利率仍高達34%。但是從聯發科和雷軍的動作看來，投資邏輯已不只是觀察市占率增減這麼簡單。

《財訊》報導指出，過去聯發科在投資中國高科技公司嗅覺就極為敏銳，最有名的例子是投資大陸IC設計公司匯頂，匯頂市值一度突破台幣6千2百億元，成為中國IC設計第一股，但過去一年已逐步減持。這次為何賣光小米股票？公告給的理由是公司財務規畫。但中國企業政治風險增高，尤其愈是龍頭、愈感高處不勝寒，恐怕才是聯發科與雷軍紛紛拋出小米股票的原因。