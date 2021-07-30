港股在經歷昨日的反彈之後，周五開低走低；滬深股市持續下跌。

周五香港恆生指數收跌354.29點或1.35%，為25961.03點，僅彈升一日後，再次下挫。國企股(H股)跌182.47點或1.94%，為9233.22點。

科技指數在昨日暴漲8%之後，周五回檔下跌2.56%。主要大型科技股集體下挫；阿里跌3.9%，美團跌5.8%，騰訊跌2.6%。

半導體股逆勢上漲1.19%。晶門半導體漲11.1%，報1.19港元；該公司公布上半年的歸屬股東淨利，較去年同期增一倍以上。

中芯國際漲2.8%；華虹半導體漲4.58%；上海復旦漲4.68%。台積電南科廠今日傳出供氣問題；然全球半導體晶圓製造持續供不應求，不只製造商，相關設備供應商也將受惠。

地產股和物管股大跌。龍湖集團跌8.1%；碧桂園跌4.6%；寶龍商業、合景悠活等皆跌逾5%。近來隨著融資條件的嚴格，建商尋求以成本更低更靈活的方式融資，房商跳票事件也增多。

恆大系股票大跌。中國恆大跌9.5%；蘭州市政府公布41個單位欠繳土地出讓金，其中半數為恆大下屬公司。