全球5G快速發展，台灣網速位居前段班，亞太電(3682)不僅專注於網路的部署，同時跨界結盟新創，加速5G應用的發展，今年「5G創育加速器計畫」邁入第三期，亞太電今(30)日舉辦新創團隊開訓典禮線上記者會。

亞太電表示，今年加速器不畏疫情衝擊，吸引近百支團隊報名，22支生力軍脫穎而出，進入決選及參加培訓計畫。5G結合尖端技術的產品研發，成為數位轉型浪潮下新創的創業趨勢，本屆鎖定5G+AIoT主題，入選團隊橫跨智慧醫療、娛樂、交通等領域，聚焦5G、人工智慧、物聯網、AR/VR相關應用。亞太電信除提供團隊5G測試環境、通路平台、商業諮詢、業務合作、資金等資源挹注，本屆首度進行跨國徵案，與菲律賓Globe電信及泰國AIS通信The startups合作，鏈結跨國育成加速器、國外電信業者資源，協助落地營運、實現商業應用，成為培育新創最強後盾，打進國際市場。

亞太電信表示，歷經前兩期「5G創育加速器」累積經驗，發現草創新創團隊缺乏舞台、通路、人脈，亞太電信串聯5G及物聯網產業上下游相關單位，創建新創產業生態環境。加速器以自身台灣市場為出發點，尋求當地的單位合作，從產品研發到市場規劃，協助新創團隊一站式輔導，同時串聯國外電信公司，增進國際交流，提升團隊實力與眼界，一步步站穩國際市場，透過建生態、引新創及創需求三線並進，刺激多元應用蓬勃發展，加速新創的創意孵化落地。

亞太電透過「5G創育加速器」、「Gt智慧生活無限圈」大平台，提供團隊市場驗證機會和銷售管道，賦能5G應用發展，達成企業、新創和消費者多贏局面。5G加速器至今邁入第三期，累計超過400家團隊報名、28家新創團隊完成培訓，此次脫穎而出的22支新創團隊，以自身研發實力結合市場需求，推出多款亮眼產品，其中「HI-Health您好健康」順應疫情發展，推出AI科技健身教練服務，透過慣性測量單元技術，每0.3秒追蹤辨識運動軌跡，即時分析使用者動作並提供反饋；「汎思數據」利用5G、人工智能與即時影像辨識，整合專為醫療院所感控中心所開發的稽核輔助管理系統，分析洗手動作、流程與執行結果，把關醫護人員手部衛生，降低院內感染機率。