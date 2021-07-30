19 歲西洋樂壇流行指標歌手怪奇比莉（Billie Eilish），30日終於正式推出備受期待的第二張大碟《怪樂的不得了／Happier Than Ever》，不僅換上一頭亮麗金髮引發熱烈話題，專輯甫發行便獲權威樂評 NME 五星好評，再次展現比莉堅強的實力與人氣！而身為全球最受矚目的歌手，比莉近期也展開緊鑼密鼓的專輯宣傳行程，馬不停蹄地拍攝讓她自曝自己偷偷哭了 30 次，透露鎂光燈後不為人知的心酸。

怪奇比莉自首張專輯《當我們睡了 怪事發生了》成功橫掃葛萊美5 大獎後，忙碌與壓力伴隨著知名度而來，更在單曲〈NDA〉的歌詞中寫下了想換工作，甚至逃到夏威夷躲起來的字句，被外界揣測是真實紀錄自己成名後的壓力與負面影響。她近日接受知名主持人Zane Lowe的專訪時提到，為了讓更多人聽到這張專輯，每一天她都在一次又一次的拍攝行程中度過：「我大概哭了30次，過去兩週我流淚的次數比我此生加起來還多，但沒關係事情總會過去，我現在各方面都更有自信也更快樂了，雖然宣傳行程很辛苦，但一切都非常值得！」

比莉也表達了自己對這次新專輯《怪樂的不得了》的期待：「我想要做一張能永久流傳的專輯，並不一定要是別人也認為的那種永恆，而是對我自己來說永遠不會過時的作品。」她希望當大家在聆賞專輯的同時能有所共鳴，更開放讓樂迷們對於歌曲有不同的解讀，「我不想要講得太確切，或將我的想法植入各位的腦袋。我只希望每一個聽眾能將自己帶入歌曲中，並且了解你對歌曲的解讀都是百分之百正確的解釋。」