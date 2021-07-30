為期3天末代大學指考28日登場，有人分享在試場公布的應試考生名單，發現有名考生的名字長達8個字「張OOOOOO魚」，而且最後一個是「魚」，名字長到令人傻眼，也不免聯想到該考生應該是之前引起話題的「鮭魚之亂」其中一員。

日本迴轉壽司店日前推出免費吃壽司的活動，姓名中有「鮭魚」2字就能全單免費，不少民眾為了吃免錢的鮭魚真的改名，引發全台鮭魚熱潮，甚至登上國際媒體。原PO在Dcard論壇PO出「鮭魚出沒於指考？？」的文章，表示自己在某試場看到應考名單中，竟然有人的名字是「張OOOOOO魚」，認為是前陣子「鮭魚之亂」的成員。

許多網友看完表示，「難不成是鮭魚返鄉？」「鮭魚只烤」、「我很期待他上學校的榜單要怎麼呈現」、「鮭魚炙烤」、「張牙舞爪的大鮭魚」、「大學教授看到這名字會不會直接放棄這位同學」、「他在考試的時候寫簽到單要寫很久欸」、「張大大大優惠鮭魚」。推估這位「鮭魚」應該是改名的額度用完了，只能硬著頭皮繼續用鮭魚之名。

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