一位網友在騎車上班途中，瞄到手機畫面跳出詭異死亡訊息，螢幕上方竟出現一整排連續15個「死字」。(摘自Dcard)

有時候手機放口袋容易因不經意擠壓而誤觸，但一位網友在騎車上班途中，瞄到手機畫面跳出詭異死亡訊息，螢幕上方竟出現一整排連續15個「死字」，讓他心驚膽顫，到公司後馬上進行線上拜拜，求心安。

原PO在網路論《Dcard》上以「騎車收到死亡訊息」發文表示，騎機車上班途中，趁紅燈期間拿出口袋裡的手機查看時間，無意間竟看到螢幕上方跳出連續的15個「死字」，當下超挫！

原PO貼出螢幕截圖，搜尋頁面顯示一排「死死死死死死死死死死死死死死死」，他認為，一定是放到口袋壓到鍵盤，但想說口袋也沒放別的東西，很擔心是不是某種預告，詢問大家有沒有類似的經歷。

事後，原PO表示他一到達公司後，就趕緊用線上拜拜求籤保心安，所幸詩籤看起來還不錯，讓他安心許多。他把這件事告訴周遭友人後，室友則認為，可能是手機幫原PO擋了煞，因為之前他到廟裡拜拜都有拿手機在香爐旁繞三圈，有加持到。

原PO一到達公司後，就趕緊用線上拜拜求籤保心安，所幸詩籤看起來還不錯，讓他安心許多。(摘自Dcard)

儘管可能是誤壓鍵盤導致，但手機跳出一整排死字也讓不少網友倒抽一口氣，紛紛留言表示，「好恐怖」、「最近要小心一點」、「換在其他安全地方騎車，測試看看鍵盤是不是還會這樣」、「如果是我看到一定怕爆，要不要去廟裡求個護身符」。但也有人認為，手機本來就很容易壓到跳出一堆字，若真的會怕就去廟裡求個心安，「別自己嚇自己啦」。