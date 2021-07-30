今年46歲的王慶堯，曾當過職業軍人、螺絲產線人員及保險業務員，因收入不穩定，讓他萌生轉職意念，因緣際會下他報名參加勞動部勞動力發展署雲嘉南分署產訓合作班，訓後不僅獲信紘系統科技公司留用，也成功考取自動銲接證照。

勞動部為了幫業界打造專業技術人才，委由訓練單位與企業辦理產訓合作班，客製化訓練課程培育產業所需人才，參訓學員結訓後經評核成績合格者，企業除直接雇用。

「下半場的人生，已經有了明確的方向與目標。」王慶堯原本因年齡顧慮轉職不順，參加合作班後，歷經職訓改頭換面，不再擔憂被職場淘汰，目前配合公司任務指派，擔任台南科學園區科技公司廠房二次配管工程GAS的監工，訓練中所學專業技能與知識，讓他面對工作任務得心應手。

雲嘉南分署長劉邦棟表示，王慶堯因認真學習，甚至比同期參訓學員多了銲道品質的判別能力，讓公司稱讚不已。劉邦棟說，分署近期開辦4班產訓合作班，有中鋼集團、信紘科技、漢科系統科技、亞獵士航太科技等銲接班、氣體系統配管技術班、CNC工具機操作實務班等，歡迎15歲以上失、待業者及轉業民眾踴躍報名。

劉邦棟表示，除產訓合作班外，分署每年都會定期辦理各類職前訓練課程，錄訓學員不僅免訓練費用外，符合就保非自願離職者或特定對象身分，可再申請職訓生活津貼6至12個月。

此外，參訓者若為15至29歲青年，可申請學習獎勵金每月最高8000元、最多可領9萬6000元，劉邦棟鼓勵符合身分的民眾可多加運用，只要專業技術在手，就不怕找不到工作，努力按步就班一定可以出頭天。