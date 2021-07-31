日本選手高藤直壽在東奧60公斤男子柔道賽奪金，讓拿下銀牌、創台灣最佳紀錄的楊勇緯仍不甘落淚，原來，高藤背後有著4萬支影片的大數據分析；而台灣射箭隊拿下男子團體銀牌佳績，三個大男生賽前在旅館用彈力帶練習的畫面流出，讓國人莞爾，相形下，奪金的南韓射箭隊，則是靠著「完美復刻」東奧賽場，練出極致表現。

截至本文完成為止，日本隊已經得到5面柔道金牌，不僅因主場優勢，還靠「解析4萬支影片」。

《日經新聞》報導，自2016年里約奧運以來，在每場主要國際賽事，日本柔道隊都會派分析人員到場，拍攝、分析超過4千名選手，將他們的動作加以分類，包括他們如何抓住對手的道服、會使用哪些技巧。有了這些紀錄，練習時，他們隨時可以進入系統、查看影片做確認。

日本隊分析後發現，在最近的錦標賽中，得分的技巧從過肩摔、內股等主要技巧，變成較少固定規則的「空氣摔」。例如，高藤直壽事前就了解，海外對手處於低位時，傾向以空氣摔攻擊，因此能夠提前制定策略。

日本73公斤級的柔道選手大野將平也於26日成功摘金。《日經》指出，他的教練分析了2019年以來約1萬3千場比賽，並實時觀察，東奧前兩天比賽中，裁判如何判定「指導」（犯規），並跟過去數據做比較。教練掌握到，裁判判出指導的頻率，比過去少15％，因此決賽時，即使大野將平吞下2次指導，他並不慌張，最後在延長賽中取勝。

除了柔道，日本隊其他運動隊伍也善用數據分析的力量。

日本國家女子足球隊重視一個被稱為「xG」（Expected Goals，得分期待值）的指標。他們使用分析軟體納入各種因素，包括到球門的距離和角度、射門路線上的對手後衛數量等等，綜合分析、推斷進球成功率。教練今泉守正表示：「這有助於重現良好表現，也能提高判斷的精準度。」

日本第3大電信業者KDDI集團贊助日本攀岩國家隊，它也提供AI分析輔助，從全身骨骼（如肘部和指尖）65個端點的動作中，計算重心位置，協助選手以快速、卻最短的路線進行攀岩練習。

南韓射箭隊「完美復刻」東奧賽場，用各種情境訓練選手專注力

在射箭項目，中華男子射箭團體闖進冠軍賽，最後拿到銀牌，追平隊史紀錄，金牌則由南韓拔得頭籌。在決賽中，南韓隊的射箭實力令人吃驚，選手整場射出數十支10分滿分箭，許多人直呼「怎麼這麼強」。

實際上，南韓目前在東奧奪下3面金牌——全都是射箭項目，包括男子團體、女子團體及混雙。尤其南韓女子射箭隊的紀錄相當輝煌，在東奧摘下金牌以後，已經創下奧運團體賽9連霸。

為什麼韓國射箭這麼強？比起日本的科技分析力，南韓使用的則是更傳統的輔助手段，但一樣能幫助選手發揮最佳實力。

南韓射箭協會於26日在臉書貼出好幾組「對照圖」：照片一側是實際的東奧射箭決賽場地，另一側是南韓替選手布置的訓練場地——看起來幾乎一模一樣！原來，南韓為了讓選手提前感受比賽臨場感，把南韓忠清北道鎮川郡，布置成像決賽場地一樣，包括寫著「TOKYO 2020」的藍色地毯、背板都完美復刻。

甚至，練習時還會突襲播放東奧現場會出現的廣播聲音、觀眾噪音、媒體拍照聲，讓選手習慣於猶如浸淫在奧運賽場裡一樣。根據影片，南韓選手也會被安排到吵雜的環境練習，例如棒球場，讓選手瞄準靶心時，棒球隊吉祥物還會在一旁瘋狂刷存在感，就是為了訓練選手，不管怎樣都不會失去專注力。

而中華隊射箭選手則是在賽前於飯店進行簡單練習。網路傳出教練提供影片，只見影片中選手們拿著彈力帶對著牆壁模擬射擊，「陽春」的狀況讓人覺得可愛，卻也不免思量國手們所獲得的資源——不是「技不如人」，而是資源不如人？

不管是日本的科技分析，或是南韓幫助選手做好極致的心理準備，透過它們的案例都可以發現，要表現佳績，科技、場景等等外部輔助力量，都能幫助選手發揮100％的內在實力。