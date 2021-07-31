中華男子射箭隊選手湯智鈞的雙親湯志昌、葉蓮香及二鬮里長陳孝皇全程觀看轉播替他加油。（陳孝皇提供／葉書宏新北傳真）

中華男子射箭隊選手湯智鈞的雙親湯志昌、葉蓮香及二鬮里長陳孝皇全程觀看轉播替他加油。（陳孝皇提供／葉書宏新北傳真）

中華男子射箭隊選手湯智鈞今（31日）在4強賽和銅牌戰敗北，拿下個人賽第4名，仍創下台灣男子奧運個人賽最佳成績。湯的雙親湯志昌、葉蓮香及二鬮里長陳孝皇全程觀看轉播，葉蓮香表示，兒子是家人的驕傲，仍會鼓勵他朝自己的金牌路邁進，「兒子你很棒了！」

湯志昌、葉蓮香觀看轉播時不斷替兒子加油，葉蓮香雙手握拳比任何人都還要緊張，比賽結束後，體育處副處長龔東昇代表市長侯友宜致贈花束，侯也親自致電給葉蓮香恭喜湯智鈞拿到個人賽第4名。

葉蓮香說，兒子就讀國小四年級時因去觀看學長比賽，覺得射箭很帥，返家後主動告知想要去學習射箭，家人們都沒有反對，很感謝一路上教練、學長們的鼓勵，讓兒子可以成長學習。

「兒子很貼心，總是只分享喜悅的一面！」葉蓮香說，當一個運動選手是辛苦的，訓練、比賽壓力等，但兒子總是默默自己承擔壓力，只會跟他們分享喜悅的一面，兒子的表現已經很棒了，也持續鼓勵他要繼續往自己的夢想金牌之路邁進。