「半島電視台」（Al Jazeera）7月31日報導，歐洲地區愈來愈多人在網路上下載藍圖後，以3D列印技術在自家私造槍械，且相關資訊已在極右派極端分子之間流傳。專家擔憂，這會讓恐怖分子更容易取得武器作亂，且執法單位將防不勝防。

根據報導，新法西斯主義極端分子巴利耶特（Stephan Balliet），2019年手持以3D列印技術自製的全自動槍械，試圖闖進德東城市哈雷（Halle）的一座猶太教堂進行大屠殺，未果後隨機殺死兩名路人，且全程於網路上直播。

隔年被法院判處無期徒刑的巴利耶特，被認為是首名使用3D列印槍械發動恐怖攻擊的極右派極端分子。他曾在目前已被刪除的極右派消息討論版上表示，以3D列印技術自製槍械「僅需50美元（約新台幣1400元）的材料和一個週末的時間」；而在歐洲黑市中，一把手槍或左輪手槍可能就要價5000英鎊（約19.4萬元），且不是每個人都擁有進入黑市所需的管道。

英國獨立鑑識公司「Forensic Equity」彈道學與槍械專家博伊斯（Phillip Boyce）指出，自美國德州男子威爾森（Cody Wilson）2013年首次自製3D列印槍械後，儘管技術上未獲得突破性進展，但可選擇的設計愈來愈多，範圍已從小型的手槍，擴展至突擊步槍等全自動武器。

倫敦國王學院（King's College London）「國際激進傾向研究中心」（International Centre for the Study of Radicalisation）資深研究員巴斯拉（Rajan Basra）表示，自2019年起，歐洲因自製或試圖自製3D列印槍械而被逮捕的案例有所增加，大部分與極右派有關聯；他警告，這些難以追查來源的槍械，恐成為未來恐怖分子的有力武器。