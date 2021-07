「半島電視台」(Al Jazeera)7月31日報導,歐洲地區愈來愈多人在網路上下載藍圖後,以3D列印技術在自家私造槍械,且相關資訊已在極右派極端分子之間流傳。專家擔憂,這會讓恐怖分子更容易取得武器作亂,且執法單位將防不勝防。

根據報導,新法西斯主義極端分子巴利耶特(Stephan Balliet),2019年手持以3D列印技術自製的全自動槍械,試圖闖進德東城市哈雷(Halle)的一座猶太教堂進行大屠殺,未果後隨機殺死兩名路人,且全程於網路上直播。

隔年被法院判處無期徒刑的巴利耶特,被認為是首名使用3D列印槍械發動恐怖攻擊的極右派極端分子。他曾在目前已被刪除的極右派消息討論版上表示,以3D列印技術自製槍械「僅需50美元(約新台幣1400元)的材料和一個週末的時間」;而在歐洲黑市中,一把手槍或左輪手槍可能就要價5000英鎊(約19.4萬元),且不是每個人都擁有進入黑市所需的管道。

英國獨立鑑識公司「Forensic Equity」彈道學與槍械專家博伊斯(Phillip Boyce)指出,自美國德州男子威爾森(Cody Wilson)2013年首次自製3D列印槍械後,儘管技術上未獲得突破性進展,但可選擇的設計愈來愈多,範圍已從小型的手槍,擴展至突擊步槍等全自動武器。

倫敦國王學院(King's College London)「國際激進傾向研究中心」(International Centre for the Study of Radicalisation)資深研究員巴斯拉(Rajan Basra)表示,自2019年起,歐洲因自製或試圖自製3D列印槍械而被逮捕的案例有所增加,大部分與極右派有關聯;他警告,這些難以追查來源的槍械,恐成為未來恐怖分子的有力武器。