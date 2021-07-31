國民黨主席選舉近日在中常會上敲定9月25日投票，但黨主席改選誰有機會贏？國民黨黨代表、前青年部副主任潘德翰受訪直言，真正有實力的只有現任主席江啟臣跟前主席朱立倫。他認為，江啟臣一特質將讓他越選越有利。

目前有意願角逐或曾表態黨主席的黨內人士除現任主席江啟臣和朱立倫我外，還有前高雄市長韓國瑜、孫文學校總校長張亞中、國民黨智庫副董事長連勝文、前主計長韋伯韜、前彰化縣長卓伯源。

潘德翰近日接受港媒《中評社》專訪，談及黨主席選舉，他表示，韓國瑜若應不會出來選了，如果韓想選不會現在專心忙公益。他也指出，前縣長卓伯源淡出政壇已久，這時候參選黨主席很可能是為接下來的縣長或立委選舉鋪路。

因此，他直言，目前最有實力的就是朱立倫和江啟臣。而江啟臣過去擔任主席這段期間，並沒有犯過什麼大錯，因此在黨內沒有什麼「仇恨值」，做為潛在對手的朱立倫，要找施力點進行攻防，就比較不容易。尤其在防疫期間，要進行政治動員，會更不容易。

值得注意的是， 談到朱立倫與連勝文擬結盟，共同對抗江啟臣，形成「朱江對決」形勢。資深媒體人趙少康認為，選舉時合縱連橫很正常且自然，最後就是由黨員投票決定，他反對國民黨內鬥又起的說法，若沒有人去競爭，反而凸顯國民黨沒救了，連黨主席都沒人要做，因此有競爭是好事。