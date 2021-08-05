國民黨主席選舉起跑，現任主席江啟臣與前主席朱立倫今天分別上廣播節目專訪，前高雄市新聞局長、廣播節目主持人王淺秋在專訪江啟臣時卻花了近10分鐘抱怨自己為朱立倫預留時間，卻被朱陣營以另有專訪拒絕，「被挑三揀四真的不太舒服。」

對此，負責與王淺秋接洽專訪的朱立倫辦公室發言人凌濤表示，近日因長期鼻竇炎情形引發中耳炎、眼壓等問題，已安排住院5天並進行手術，將於明天在台大醫院進行全身麻醉手術。朱立倫上午也已經致電王淺秋表達歉意。

據透露，王淺秋向凌濤告知可保留近幾日專訪朱立倫，凌濤表示將盡快回覆，但因行程仍在安排中，溝通當下尚無法確認，而另一個節目主持人黃暐瀚已先一步聯繫，因此敲定確認今天上午受訪。

凌濤表示「回覆訊息太慢，造成淺秋姐不便，真心感到抱歉」，「淺秋姐是他敬重的前輩」，盼王淺秋海涵體諒，出院後第一站就會去向淺秋姐當面致歉。