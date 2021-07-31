大陸當紅30歲男星吳亦凡，早前深陷酒局選妃等私生活混亂不堪醜聞，不僅形象一夕崩盤，還慘遭多個品牌代言切割，初估損失至少20億新台幣。就在全世界都在關注東京奧運之際，北京市公安局朝陽分局今（31日）晚間突然在微博證實，吳亦凡已被刑事拘留，震驚各界。

北京公安局朝陽分局官方微博「平安北京朝陽」，稍早發文指出，針對網路舉報的吳亦凡多次誘騙年輕女性發生性關係等有關情況，經警方調查，30歲的加拿大籍吳亦凡因涉嫌強姦罪，目前已被朝陽公安分局依法刑事拘留，案件偵辦工作正在進一步展開。

都美竹近日PO出全新自拍照，勝利手勢很吸睛。(取自都美竹微博)

韓國天團EXO前成員吳亦凡，原本是大陸頂流男星，卻在演藝事業正風光之際，遭19歲網紅都美竹踢爆他酒局選妃、涉嫌迷姦未成年少女等混亂私生活，事業形象一夕崩盤，更被大陸官媒《人民日報》旗下媒體直接點名不適合在公眾平台露面，星途徹底玩完。

都美竹更在本月18號於微博向吳亦凡喊話，表示知道吳亦凡這幾天都無法睡覺，在屋內抱頭痛哭，甚至失控對員工動粗，「但你記住，你終究是個人，你更是個男人，你要長大，你要面對自己的責任，哪怕你去自首我都佩服你，但不管是傷害自己，還是傷害別人，都是不正確的，更不要逃避生命，想想你的媽媽，別管對錯，她的確為你付出了許多。你這十年已經夠精彩的了，普通人哪能賺到二三十個億。」要吳亦凡像個男人一樣站出來。

都美竹在沉澱心情後，又於2天前在微博PO出全新自拍照，照片中她開心看著鏡頭，比出大大的勝利手勢，勵志寫下：「心若向陽，無謂悲傷。微笑向暖，年華未央。」看似已拋開不開心的過去，重新出發。