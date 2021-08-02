【旅奇傳媒/編輯部報導】夏季正是高山部落水蜜桃盛產的時節，又香又甜水嫩多汁的水蜜桃，讓人忍不住食指大動！交通部觀光局參山國家風景區管理處日前也配合降級不解封政策，針對轄內谷關、梨山、獅山、南庄、八卦山脈生態、松柏嶺、梨山文物陳列館等遊客中心，放寬容留量為承載人數之50％，並採取單一出入口，提供民眾出遊散心目的地之選。
參山處代理處長曹忠猷表示，轄內遊客中心與非封閉型遊憩據點已完成清消工作，將提供遊客安全舒適的遊憩環境，目前正是梨山水蜜桃盛產期間，參山處也邀請全國遊客到梨山走走，品嚐梨山「上海蜜」水蜜桃，皮薄、香氣濃、肉質軟嫩多汁。
谷關與梨山遊客中心，同時是入關博物館的谷關遊客中心，最高將可同時容留50人進場；空間較小的梨山遊客中心則最高同時容留15人參觀。谷關溫泉公園內的泡腳池，因較難維持適當社交距離，將比照游泳池仍持續關閉至8月9日，泡腳池內的溫泉魚仍由人工飼料餵養，希望將來開放後溫泉魚仍會親吻腳趾頭，帶給遊客泡腳的樂趣。
梨山水蜜桃盛產期間，景緻優美，參山處也邀請遊客慢慢找回旅遊的樂趣，適當防疫出遊上山抒解心情，也用實際行動支持在地果農與觀光產業。
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（本文由《旅奇傳媒》TR Omnimedia 提供）
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