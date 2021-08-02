後壁菁寮老街積水成河 公所啟動抽水機全力運轉 14:002021/08/02 中時 張毓翎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台南菁寮老街菁寮國小前道路，近中午積水已有30公分高。（讀者提供／張毓翎台南傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 菁寮老街積水嚴重，公所人員啟動抽水站及抽水機全力運轉，目前水位已降到20公分。（讀者提供／張毓翎台南傳真） 台南白河山區172乙線傳土石坍落，警方到場管制並聯絡工務單位到場排除。（讀者提供／張毓翎台南傳真） 台南白河區接近中午時，當日也累積雨量破百毫米。（讀者提供／張毓翎台南傳真） 雨彈狂炸！台南市後壁區近3小時累積雨量破百毫米，當地著名的菁寮老街菁寮國小前道路，近中午積水已有30公分高，公所人員啟動抽水站及抽水機全力運轉，讓積水盡快消退，目前水位已降到20公分。白河警分局菁寮所警力到場警戒管制。 此外，台南白河區接近中午時，當日也累積雨量破百毫米，在172乙線2.1公里處、4.3公里處和4.7公里處傳出路樹橫倒、土石坍落，白河警分局仙草所警力到場管制，並聯絡工務單位到場排除。 雙率挑戰 楊金龍直球對決 台積電2奈米 建廠計畫啟動 #菁寮 #積水 #到場 #破百 #啟動 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 花蓮輔具資源中心偏鄉到宅服務 隨防疫警戒降級重新啟動 13:322021/08/02 寶島 和潤企業總經理展開「總資產倍增」十年大計 林彥良力拚晉級 服務業營收30強 04:102021/08/02 財經要聞 平穩雙機制啟動 汽油漲0.3元 04:102021/08/02 產業．科技 北京地鐵啟動數位人民幣購補票與儲值 14:322021/08/02 兩岸 高雄蚵子寮魚貨中心 啟動AI防疫 04:102021/08/02 地方新聞 降級後首周末 金山老街出現少許人潮 11:442021/08/01 生活 東南亞疫情肆虐 運價翻騰 04:102021/08/02 產業．科技 豪雨來襲 台中環中路、公益路口積水 警急封閉慢車道 10:022021/08/01 生活 《半導體》外資肯定業績、前景啵棒 聯詠一度漲停 11:102021/08/02 財經 大雨不停 台中山區零星落石、海線道路積水 15:282021/08/02 生活 西南氣流發威 嘉縣山區多處路崩 04:102021/08/02 地方新聞 生活熱門新聞 國產疫苗提前量產 楊志良提5大理由：讓高端下架 - 生活 人口數差不多 台灣奧運金牌卻輸這國9倍 關鍵差異曝 - 生活 戴資穎東奧奪銀 陳建州IG恭賀方式網全氣炸：到底多白目 - 生活 桃園特殊交友圈釀5家人染疫 足跡包括奇異果旅店、華泰名品城 - 生活 比颱風還兇 西南氣流挾暴雨 開炸半個台灣日期曝 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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