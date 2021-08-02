菁寮老街積水嚴重，公所人員啟動抽水站及抽水機全力運轉，目前水位已降到20公分。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

台南白河山區172乙線傳土石坍落，警方到場管制並聯絡工務單位到場排除。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

台南白河區接近中午時，當日也累積雨量破百毫米。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

雨彈狂炸！台南市後壁區近3小時累積雨量破百毫米，當地著名的菁寮老街菁寮國小前道路，近中午積水已有30公分高，公所人員啟動抽水站及抽水機全力運轉，讓積水盡快消退，目前水位已降到20公分。白河警分局菁寮所警力到場警戒管制。

此外，台南白河區接近中午時，當日也累積雨量破百毫米，在172乙線2.1公里處、4.3公里處和4.7公里處傳出路樹橫倒、土石坍落，白河警分局仙草所警力到場管制，並聯絡工務單位到場排除。