雲林縣農損全國第1，農民看著花生泡水爛根，大嘆損失慘重。（張朝欣攝）

雲林縣受西南氣流豪雨影響，農業災損超過4600萬元，雲林縣長張麗善於7日建請農委會公告雲林縣為「全品項現金救助地區」，已獲農委會同意，將雲林全縣列入全面現金救助。農民則說種植花生1分地成本約1萬元，政府補助2400元，約是成本的四分之一，整體損失還是很慘重。

北港花生農說，本季花生約在10餘天前開始播種，目前長不到10公分，泡在水裡根部已出現腐爛情況，損失至少5成；有人更慘，播種2、3天後便遇到豪大雨，連葉子都還沒長出來就死掉了，可說是全軍覆沒，只能重新播種，成本增加1倍。

花生農指出，種植花生成本1分地約1萬元，包括種子、人工、肥料等，政府的補助約是成本的四分之一，雖不無小補，但整體損失還是很慘重。而且未來可能面臨缺乏花生種子的困境，本期花生尚有約1個月的播種期，希望相關單位設法協助。

種植玉米、水稻、地瓜的農民說，玉米、地瓜泡在水裡，很多都爛根了，根本無法收成；水稻還有少數未採收，雖然比較不怕泡水，但出現倒伏情況，將來恐有延遲性災損。

張麗善表示，這幾天雲林每日雨量多在200毫米，有些地區甚至達250亳米以上，很多農作物還浸在水中，未來數日可能持續降雨，受損程度將擴大，目前經勘災，各種農作物受損均達救助標準，因此建請農委會公告雲林縣為「全品項現金救助地區」。

張麗善說，雲林農作物損失4291萬元，畜禽場損失331萬元，合計農業受損金額達4622萬元，為全國災損第1。另外水林地區有6場畜禽場積水未退，初估損失率約95％；四湖、口湖部分畜禽場，也需待積水消退去後再進行後續處理與損失評估