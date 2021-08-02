民代跑攤萬一遇到不符防疫規定該怎麼辦？民進黨立委莊競程應支持者邀請跑攤，現場卻沒梅花座、沒隔板，遭到民眾的踢爆！台中市議會藍、綠議員認為，民代跑攤大都是「客隨主便」，總不能「喧賓奪主」；如到場發現違反防疫規定，只能提醒主人要遵守社交距離，只拱手表敬意即可。

綠營市議員邱素貞說，疫情以來目前都沒有跑攤行程，如有外出皆全程配戴口罩，民意代表選民服務還是要跑，如遇餐飲未採梅花座、餐桌無設置隔板等，大都會善意提醒主人注意防疫規範。

藍營市議員楊正中指出，疫情期間跑行程居多，跑攤的機率變少，如果剛好預到吃飯、聚餐時，如發現未依規定會提醒，並拱手致意後就先行離開，一般選民都會理解。

中市衛生局強調，疫情降為二級後，依照中央規定，室內聚會不得超過50人，若是餐廳就要梅花座及設隔板；室外不得超100人，若是室外聚餐，也是要梅花座及設隔板，一定要保持社交距離。