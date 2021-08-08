疫情逐漸減緩，新北市長侯友宜今日防疫記者會宣布，8月10日下周二新北市游泳池開放，採預約制或人員造冊、非游泳時要全程配戴口罩，其他規定則依照中央疫情中心規定，媒體詢問，其他行業像足球場、娃娃機等，是否也會同步開放？侯友宜回應，有計畫分梯次、分階段會逐步開放。

侯友宜說，中央今天才宣布娃娃機的規範，因此新北要開放最快也是周二，明天新北市府將會針對娃娃機、其他運動開放做討論，包括要如何做好防疫計畫，都會和業者溝通，聽看看業者想法。

針對餐飲內用政策是否延續內用？侯友宜表示，這周新北市府多次瞭解餐飲內用的狀況，多數的餐飲業者都遵守規定，包括採降載人流、梅花座、用隔板，並且在桌上提醒，離開座位就要戴口罩，沒有餐飲業有疏漏狀況出現。

侯友宜說，目前疫情狀況感染人數穩定往下，仍在控制中，尤其今天僅有新增一例居家隔離陽性個案，因此，餐飲內用的規定，下周仍會維持，請市民配合。