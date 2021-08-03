國民黨青年部副主任詹為元臉書發文附圖。（圖／取自臉書「詹為元 政治我們的事」）

行政院認為去年振興券效益上看1千餘億元，政院發言人羅秉成2日證實，上周五各部會討論後，將朝「振興五倍券」方向規劃。國民黨青年部副主任詹為元表示，經濟部效益推估的二大前提是：一，全台灣2300萬人不分年齡全都綁定數位三倍券；二，經濟部把大家在信用卡、行動支付等消費，都算成是三倍券的誘因消費。對此，詹痛批經濟部的效益推估真是「亂來耶！」

詹為元3日在臉書發文指出，之前振興三倍券在評估效益時，經濟部推估「數位三倍券」的經濟效益至少達千億以上。這個推估的前提是：一，全台灣2300萬人，不分阿公、阿嬤還是小嬰兒，全部綁定數位三倍券；二，經濟部把你在信用卡、行動支付等消費，都算成因三倍券的誘因消費。

詹為元直言：「政府推估經濟效益真的是亂來耶！」「我覺得這前提以及經濟部的邏輯根本是Bullshit！」詹更痛批，所謂千億效益就是一堆不懂民間疾苦的白X官員，躲在冷氣房裡面算出的數字，然後就發個新聞稿說好棒棒，「真的是無可救藥！」

針對信用卡綁定數位三倍券，詹為元表示，當初的規定是前一個月消費滿3000元以上，下個月會回饋2000元的扣款（基本邏輯跟實體券一樣，就是花1000元買到3000元的券）。經濟部天真的以為民眾會為了這樣的回饋，所以前一個月努力消費到3000元，然後下個月回饋了2000元就覺得好開心好棒棒，會增加消費花掉。這樣加總起來就是5000元以上的消費效益。（經濟部算出來每人平均消費金額約5785元）。

詹為元強調，但實際上卻是，大家信用卡每個月本來平均消費就是超過3000元了，所以登記數位三倍券就省去領實體券的麻煩，然後下個月所謂回饋的2000元，還是把原本固定消費超過3000元的金額扣掉而已。換句話說，持卡人壓根沒有增加消費，只是固定消費支出的負擔減輕而已。