將比薩卡在褲襠前騎車 外送員挨轟：沒點雞佛口味別加料

1名外送員日前接到PIZZA訂單，但他未依規定使用大型外送箱，而是在機車踏板放置小型外送箱，因箱子裝不下PIZZA盒，他竟將PIZZA盒「卡在褲襠前」準備送餐；網友將影片PO出後笑說「今晚我想來點有蛋蛋味道的披薩！」其他網友則笑說「傳說中的雞佛披薩嗎」、「急煞後變成蛋花湯」。

1名網友在臉書「外送員的奇聞怪事」貼出1段影片，影片中1名外送員在店家拿到客戶買了PIZZA後，疑似因PIZZA盒子無法放進外送箱內，他因此將PIZZA盒放在外送箱的上方，坐上坐墊後用「胯下頂住」盒子並上路；網友將畫面曝光後，發文笑說今晚我想來點「有蛋蛋味道的披薩！」

該網友說，他原本以為該外送員會將PIZZA盒直插在外送箱內，結果沒想到對方是「頂」在胯下前；其他網友則留言說，「這是那個傳說中的雞南佛披薩嗎」、「前方高能急煞後變蛋花湯」、「幫此單客人QQ」、「不懂只帶小箱的心態是什麼」、「光沒下雨還穿拖鞋上班就表示，根本不重視自己的工作了」、「小包俠沒制服沒大箱檢舉起來了啊」。

雖然此案中外送員未依規定使用大箱子，造成爭議，不過其實外送員經常遇到客人要求送各式奇特的物品，導致大型外送箱也裝不下，像是曾有外送員收到「1整顆大西瓜」或是「一大根牛蒡」，還有外送員收到6罐總重達21公斤的瓶裝水，都讓外送員大感傻眼、不知如何運載。

曾有外送員收到「1整顆大西瓜」或是「一大根牛蒡」，還有外送員收到6罐總重達21公斤的瓶裝水，都讓外送員大感傻眼。（翻攝自臉書「外送員的奇聞怪事」）