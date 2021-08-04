為鼓勵應屆畢業生投入就業市場，勞動部去年推動「青年就業獎勵計畫」，只要在一定期限前就業至少滿3個月就會發給就業獎勵，而今年受到疫情影響，就業市場更加萎縮，勞動部繼續推動「110年青年就業獎勵計畫」，但日前遭立委質疑未涵括去年畢業後服役的學生，勞動部今天修正110年青年就業獎勵計畫，把去年應屆畢業且依兵役法規徵集服義務役的青年，並在今年9月30日前就業的青年仍可以領取最高3萬元的獎勵。

勞動部表示，因應疫情對就業市場的衝擊，為鼓勵畢業青年儘早投入就業，今年推動「110年青年就業獎勵計畫」，今天再度修正計畫，針對年滿15歲至29歲本國籍青年，除了「於2020年9月1日至2021年9月30日期間者畢業」、「持教育部、就讀之國內學校認定為109學年度應屆畢業相關證明文件」或「於2019年9月1日至2020年8月31日期間畢業，畢業後依兵役法規徵集服義務役，並於2020年6月15日後退役」皆納入其中。

勞動部指出，只要在今年9月30日前就業，連續受僱於同一雇主滿90日，一次發給2萬元就業獎勵；持續受僱於同一雇主滿180日，再加發1萬元，合計最高發給3萬元，以鼓勵青年儘速投入就業市場。

勞動部就業服務組副組長吳淑瑛說，此次新增的去年畢業退役役男，如果原本就有工作則從今年公布計畫的6月15日後起計算工作時間，如果沒有的話則從加保之日起算；勞動部提醒，請符合計畫參加資格的青年，至「台灣就業通網站」查詢相關資訊及線上登錄參加。