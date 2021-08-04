芎林鄉公所辦公廳舍老舊已逾40年，又位在狹窄的老街上，停車洽公不便，在爭取前膽計畫和縣府補助後，共投入1.66億元新建行政辦公大樓，4日由縣長楊文科及鄉長黃正彪等地方人士，熱鬧進行上樑典禮，祈求新建工程順利完工。

黃正彪說感謝內政部前瞻計畫補助7200萬、縣長楊文科大力支持補助7600萬元，讓公所自籌1800萬元新建芎林鄉行政辦公大樓，在完成上樑後預計明年1月完工，將能徹底解決芎林鄉多年來民眾洽公不便問題。

縣長楊文科表示，芎林鄉新建辦公廳舍是芎林鄉親長久期待的大事，經過1年多的努力，嶄新的大樓已完成雛型，再半年就可完工啟用，相信未來全新寬敞明亮的辦公空間，能提供民眾友善的洽公環境，提升為民服務品質，同時帶動地方繁榮發展。

鄉長黃正彪表示，芎林鄉行政辦公大樓規畫地上4層地下1層，地下1樓為停車位，1到3樓為辦公大樓、4樓設活動中心可容納380人，戶政事務所和鄉代會大樓為地上3層，中間設有走廊與行政大樓互通，並設置無障礙、親子廁所空間。

芎林鄉行政大樓位在文德三街、文富街、文德六街間，預計明年1月完工後，鄉公所、代表會、戶政事務所將共同進駐新辦公廳舍，加上鄰近衛生所，將能讓洽公民眾方便停車，提供完善友善的服務。