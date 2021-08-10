基隆市政府原預計今年10月2日至10月11日舉辦「2021城市博覽會」，但受疫情影響，市長林右昌今天宣布，經內部數個月的討論後，為讓民眾無後顧之憂開心參與，決定延期至明年4月22日至5月1日舉行。

林右昌希望透過舉辦城博會讓外界看見基隆的蛻變，他曾說，這場活動除了要呈現整個城市發展成果，更重要的是讓基隆成為全台灣城市發展的典範及指標，希望能帶來新的願景跟希望，凝聚市民共識、群策群力。

市府團隊為讓民眾認識不一樣的基隆，早在幾年前開始規畫、準備，今年3月舉辦「24小時不斷電台灣切西瓜」行程時，林右昌也自行騎著偉士牌機車，從基隆一路到墾丁，並宣傳10月城博會，邀請大家一同重新探索基隆。

但受疫情影響，許多規畫都無法如期完成，林右昌今天表示，城博會是百萬人共同參與的城市盛事，雖然台灣整體疫情已趨於穩定，但面對疫情仍有高度不確定性，市府應謹慎思考，他認為，舉辦任何大型活動都應該在民眾無後顧之憂的情況下辦理，因此決定延期。

他說，依中央流行疫情指揮中心規畫，年底前疫苗施打覆蓋率將有機會超過6成，屆時大家恢復正常生活，市府舉辦城博會才能讓民眾更安心、更開心，目前訂於明年4月22日至5月1日舉行。

城博會規畫分為A、B、C等3大展區，A展區位在市中心，以基隆港為核心的市港再生標竿計畫周邊；B展區則從舊漁會大樓延伸到和平島，主軸是國際串聯；C展區以國立海洋科技博物館為核心，以海洋為主題，連結潮境公園、海科館、望海巷廊帶，策畫重點是海洋科技、海洋生活、海洋產業。