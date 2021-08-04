民進黨何時開全代會 下週中執會討論 18:082021/08/04 中時 曾薏蘋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 民進黨何時開全代會 下週中執會討論 。本報資料照 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 民進黨今中常會通過下週召開中執會，授權中常會決定全代會召開的時間、地點及議程。至於是否會討論選舉條例；民進黨發言人謝佩芬表示，全代會的議案，並不會於下週執會中討論。 民進黨原初步規劃9月25日召開全代會，但是疫情影響，變數很多，下週將召開中執會討論，授權中常會決定；謝佩芬表示，下週召開中執會，就只有中執會確認授權給中常會視疫情情況舉行全代會的時間、地點、以及形式。 湖北進戰時狀態 武漢全民驗核酸 領不到紓困金 社會邊緣人到藍營民代服務處借錢 #全代會 #下週 #中執會 #召開 #討論 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 蔡英文推特寫「ROC」也變俄羅斯會旗 他8字奉勸民進黨 08:032021/08/04 政治 追拉法葉艦案贓款 法部：有進展 錢回來會說明 16:512021/08/04 社會 父親節網購買氣不敵母親節 生活市集貼心打造「付清節」專區 15:442021/08/04 科技 防疫二級警戒傾向再維持兩周 蘇貞昌本周五前開跨部會議拍板 13:032021/08/04 政治 五倍券天價行政費 藍委爆恐破百億 若普發現金 每人可再多領600元 政府澄清不可能 04:102021/08/04 焦點要聞 國民黨規畫10月30日舉辦全代會 採實體與視訊雙管齊下 15:512021/08/04 政治 中國─東盟外長會 王毅盼加快「南海行為準則」案文磋商 11:452021/08/04 兩岸 人權會要查SARS舊案 藍委轟：正事不做 揮刀自宮 14:052021/08/04 政治 李登輝「台灣民主元年」粉專 第一篇談這個 17:422021/08/04 政治 遠傳friDay購物公布父親節贈禮3大趨勢 傳訊幫你傳心意 15:572021/08/04 科技 國發會NEXT BIG明日之星 9家新創入列 13:512021/08/04 財經 政治熱門新聞 振興券、發現金差多大 蔡壁如一張圖打臉蔡政府：別再折騰人 - 政治 趙少康節目突喊這句 沈富雄嚇一跳：不可以這樣 - 政治 藍營10大咖最新「民調」曝光 侯友宜出乎意料 - 政治 幻象戰機升空迎接東奧英雄 她不忍了問蔡政府一問題 - 政治 駐泰國代表李應元請辭獲准 任期僅維持一年多 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。