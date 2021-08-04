民進黨今中常會通過下週召開中執會，授權中常會決定全代會召開的時間、地點及議程。至於是否會討論選舉條例；民進黨發言人謝佩芬表示，全代會的議案，並不會於下週執會中討論。

民進黨原初步規劃9月25日召開全代會，但是疫情影響，變數很多，下週將召開中執會討論，授權中常會決定；謝佩芬表示，下週召開中執會，就只有中執會確認授權給中常會視疫情情況舉行全代會的時間、地點、以及形式。