台北市長柯文哲4日在記者會上痛罵民進黨為何逼台灣人打高端疫苗，並炮轟衛福部長陳時中傲慢。會後柯再發臉書批，高端疫苗實在違反醫學倫理與常識，程序正義被破壞，非臨床試驗還沒做完就開始臨床試驗，還沒解盲政府就先簽採購合約，為什麼台灣會淪落到沒有疫苗可打？是誰讓台灣人沒得選擇？

柯文哲說，這幾天北市防疫記者會必考題「高端疫苗」，坦白講這是一個很難回答的題目，因為它實在違反醫學倫理與常識，非臨床試驗還沒做完，就開始臨床試驗，還沒解盲，政府就先簽採購合約。

柯說，6月只完成臨床二期部分解盲，7月18日就有了EUA（緊急使用授權），完全的臨床二期解盲還在幾個月後，至於臨床三期，還不知到底要不要做，然後就火速納入公衛施打疫苗計畫，幾天後，高端的檢驗封緘作業就完成了。

柯痛批，當程序正義破壞，結果的客觀和真實性就會被質疑，這個時候政府應該就事論事，說明要這麼做的理由，掌權者不是傲慢的丟一句「你不打就不打，還有很多人要打」

「如果我們是因沒疫苗才適用EUA，我要問為什麼台灣會淪落到沒有疫苗可打？是誰讓台灣人沒得選擇？」柯還酸，這個問法會不會不健康？但絕對與公眾利益有關。