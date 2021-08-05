盧碧輕度颱風逼近，台東現長浪。（摘自中央氣象局網站）

盧碧輕度颱風逼近，台東現長浪。（摘自中央氣象局網站）

輕度颱風盧碧外圍環流接近台灣，東部海面風浪也逐漸增強，在台東、綠島、蘭嶼5日都觀測到4米高的浪，岸邊也開始出現長浪。此外，船公司基於安全考量5、6日由台東往返綠島的船班全部取消，至於7日後的船班，再視當天風浪影響的程度，再由船公司決定是否開航。