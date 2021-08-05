輕颱盧碧逼近 台東激起4米長浪 11:122021/08/05 中時 蔡旻妤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 盧碧輕度颱風逼近，台東現長浪。（蔡旻妤攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 盧碧輕度颱風逼近，台東現長浪。（摘自中央氣象局網站） 盧碧輕度颱風逼近，台東現長浪。（摘自中央氣象局網站） 輕度颱風盧碧外圍環流接近台灣，東部海面風浪也逐漸增強，在台東、綠島、蘭嶼5日都觀測到4米高的浪，岸邊也開始出現長浪。此外，船公司基於安全考量5、6日由台東往返綠島的船班全部取消，至於7日後的船班，再視當天風浪影響的程度，再由船公司決定是否開航。 盧碧颱風影響持續擴大 今40船班停航 幻象伴飛凱旋 東奧英雄驚喜 立委質疑 #台東 #盧碧 #輕度颱風 #長浪 #風浪 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 盧碧颱風接近台灣 賴清德：提早做好防颱準備工作 11:582021/08/05 政治 盧碧暴風圈進入台灣海峽 短延時強降雨時間、地點曝光 06:452021/08/05 生活 輕颱盧碧來襲 全台傳3災情、發布30條土石流紅色警戒 12:212021/08/05 生活 輕颱盧碧即將登陸廣東 氣象局：下半天有望解除海警 12:122021/08/05 生活 烏山頭水庫滿庫溢流 3年來首見 04:102021/08/05 焦點要聞 盧碧颱風外圍環流發威！高雄多處淹水 11:142021/08/05 生活 盧碧颱風逼近 中南部嚴防豪雨 5公路恐實施管制 15:462021/08/04 生活 中央災害應變中心2級開設 加強盧碧颱風整備應變 16:492021/08/04 生活 盧碧颱風發布海警 這兩天離台灣最近 14:162021/08/04 生活 輕颱盧碧將登陸大陸 5日至7日影響台灣最為劇烈 10:512021/08/05 生活 《金融》陸股刮颱風 趁機撿便宜 10:192021/08/05 財經 生活熱門新聞 振興券要來了！1招讓五倍券直接變現金 ATM就可領 - 生活 變種病毒侵襲全球 印度神童預言下個月危險了 - 生活 冷氣開27度飄臭味 調低就沒事 內行解答：變頻通病 - 生活 直播》5月疫情爆發以來最低 新增6例本土 無人死亡 - 生活 8／10還是維持二級警戒 陳時中 ：一周觀察期不足 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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