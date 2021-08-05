泛公股行庫第一金(2892)旗下第一銀，推動境外ETF交易數位化有成，網路下單比重近9成。同時，據第一銀行統計，今年上半年最受投資人青睞的前三名境外ETF標的，分別為標普500指數ETF、電動車相關ETF及原物料相關ETF，其中，標普500指數ETF之申購量較去年同期大增108%；若以報酬率來看，石油、能源和半導體ETF今年以來表現最靚。

展望2021年下半年投資方向，第一銀認為，由於歐美地區受惠於新冠肺炎疫苗接種的普及率高，經濟活動可望復甦。由於ETF本身具有分散投資風險、管理費用低及追蹤指數報酬等特性，建議投資人可長期分批買進持有，享受複利增長的果實。目前第一銀行特別提供境外ETF數位通路買進手續費4.5折，另針對投資屬性較保守的退休族群，第一銀行「樂活退休」專區的「e-First智能理財」也提供機器人理財規劃免收平台使用費至2021年底。

目前第一銀的ETF數位通路平台共提供了78檔的境外ETF供投資人交易，該78檔的境外ETF今年以來石油型的ETF表現亮眼，報酬率最高逾8成，該檔ETF為PROSHARES二倍做多原油ETF，而半導體原型ETF VANECK VECTORS半導體ETF今年以來報酬率也有逾2成，能源類ETF今年表現也不俗，SPDR能源類股ETF今年報酬率逾3成，SPDR標普油氣開採與生產ETF今年以來報酬率更接近4成。