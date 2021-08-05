日本疫情方興未艾，但受到日企財報佳的鼓舞，日股5日還是收漲。日經收27,728.12點，漲144.04點或0.52%。東證收1,928.98點，漲7.55點或0.39%。

4日，全日本的新冠染疫數為14,207例並創下新高。同時，正在舉行奧運的東京也破紀錄的有4,166例。

日經指數自2月中旬飆升至3萬點以上，並創數十年新高點後，大盤就上攻無力。從7月中旬以來，一直在27,300至28,000之間狹幅整理。

大漲12.7%的日本郵船是日經漲最多股票。其它海運同業，例如商船三井漲6.66%，川崎汽船也漲6.58%。同時，海運指數也是東證中表現最好的產業，股價飆升9.5%。

同時，財報好的日立造船漲6.81%，調味料業者龜甲萬也漲9.93%。

樂天傳出，將以策略聯盟方式，在德國建立新的行動網路系統後，股價也應聲大漲8.38%。

當地券商表示，目前是大型股表現較好，小型股略為遜色。不過，日企相繼傳出財報好消息，也給市場注入一劑強心針。