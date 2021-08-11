大陸國台辦發言人馬曉光答今天（11）日發布「記者問」稱，蔡英文近日接受日媒採訪，散布「台獨」言論，渲染大陸對台軍事威脅。

據本報報導，蔡英文近日以視訊方式接受日本《文藝春秋》月刊的專訪10日刊出。蔡英文受訪時指出，近年來，中國在亞太區域顯露出極大的企圖心，G7峰會以及美日等國都在討論台灣海峽並表達關切。她認為，這對持續擴張軍事的中國是送出一個「信號」。

雖然台灣與中國的軍事力量差距擴大，但蔡英文強調，台灣是將資源集中在提升不對稱作戰能力、提高國防自主，例如自主開發精準武器，或機動性高的武器，與周邊國家的合作與對話也不可或缺，「希望在東亞區域中，能早日構築安全事務的對話機制，因為台灣願承擔守護區域和平的責任。」

對此，馬曉光評論，世界上只有一個中國。台灣是中國領不可分割的一部分。這是任何人任何勢力都無法改變的事實。大陸方面正告民進黨當局，妄想勾連外部勢力進行謀「獨」挑釁，是打錯算盤，注定失敗。